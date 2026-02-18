Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, что россияне активно едят блины в Масленичную неделю

«СПАР Миддл Волга»: спрос россиян на блины в Масленичную неделю вырос в 3,5 раза
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Продажи блинов на Масленичной неделе в 2026 году по сравнению с предыдущими обычными неделями растут в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «СПАР Миддл Волга», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, в топе продаж — блины с начинкой, которые выпекаются в торговых залах супермаркетов и занимают 50% от общего объема этой продукции. Столько же приходится на блины без начинки.

Наиболее популярные у российских покупателей начинки: мясо, куриная грудка с сыром, спелая вишня, грибной жюльен, капуста и яйцо, яблоко и брусника, творог, малина, сгущенка, маскарпоне и с лососем, красная икра.

Что касается ингредиентов для блинов, то фиксируется резкий рост продаж муки (в два раза). В то же время на масло, сахар, соль, яйцо рост спроса россиян не превышает 10%.

По итогам прошлогодней Масленичной недели было продано 1 млн штук блинов. В этом году спрос россиян на блины превысит показатели прошлого года, спрогнозировали аналитики компании.

Ранее была названа стоимость блинов на Масленицу.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!