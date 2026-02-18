Стало известно, что россияне активно едят блины в Масленичную неделю

«СПАР Миддл Волга»: спрос россиян на блины в Масленичную неделю вырос в 3,5 раза

Продажи блинов на Масленичной неделе в 2026 году по сравнению с предыдущими обычными неделями растут в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «СПАР Миддл Волга», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, в топе продаж — блины с начинкой, которые выпекаются в торговых залах супермаркетов и занимают 50% от общего объема этой продукции. Столько же приходится на блины без начинки.

Наиболее популярные у российских покупателей начинки: мясо, куриная грудка с сыром, спелая вишня, грибной жюльен, капуста и яйцо, яблоко и брусника, творог, малина, сгущенка, маскарпоне и с лососем, красная икра.

Что касается ингредиентов для блинов, то фиксируется резкий рост продаж муки (в два раза). В то же время на масло, сахар, соль, яйцо рост спроса россиян не превышает 10%.

По итогам прошлогодней Масленичной недели было продано 1 млн штук блинов. В этом году спрос россиян на блины превысит показатели прошлого года, спрогнозировали аналитики компании.

