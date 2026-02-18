Размер шрифта
Армия

Гладков раскрыл последствия повторного ракетного обстрела Белгорода

Гладков: в Белгороде произошел пожар на крыше дома из-за падения обломков ракет
Евгений Биятов/РИА Новости

⁨⁨⁨⁨Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава региона отметил, что зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

«В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома», — написал Гладков.

Он отметил, что пожар был оперативно потушен.

Также в результате атаки ВСУ в селе Таврово Белгородского округа было повреждено остекление коммерческого объекта.

В настоящее время аварийные и оперативные службы ликвидируют последствия обстрела, добавил губернатор.

Вечером 17 февраля Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

14 февраля Гладков заявил, что горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами ВСУ. По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

Ранее в МИД рассказали о самом масштабном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.
 
