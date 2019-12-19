Работу миссии по расследованию крушения MH17 продлили на Украине
Парламент Украины продлил работу миссии по расследованию крушения MH17 в Донбассе, сообщает РИА «Новости».
По предложению президента Украины Владимира Зеленского работа миссии была продлена до 1 августа 2020 года.
Закон о продлении сроков соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования был принят при поддержке 324 членов украинского парламента.
Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.
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