Минздрав: в результате стрельбы в Москве пострадали пять человек
В результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.
«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
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