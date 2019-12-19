Минздрав: в результате стрельбы в Москве пострадали пять человек

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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