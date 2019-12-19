В Волгограде возбуждено дело после истязания отчимом 6-летнего мальчика

МВД возбудило уголовное дело против жителя Волгограда, который пытал своего шестилетнего пасынка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мать и отчим избивали своего 6-летнего сына, а также морили его голодом. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Отмечается, что в настоящее время 25-летний мужчина задержан.

Известно, что врачи диагностировали у мальчика ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и ребер.

По данным комитета образования Волгоградской области, с 18 ноября ребенок не посещал интернат «Надежда» в Волгограде, в котором обучаются дети с ослабленным здоровьем. Его мать сообщила, что у него простуда.

При этом женщина заявила, что мальчик получил травмы, когда упал на льду, а царапины — от домашней кошки. Мальчик же признался, что побои ему оставил отчим.

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