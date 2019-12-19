Ветер сорвал кровли с 16 зданий и повалил более 40 деревьев в Петербурге

За ночь порывистый ветер в Санкт-Петербурге повалил около 40 деревьев, сорвал кровли с 16 зданий и новогодние украшения с улиц, сообщили в МЧС ТАСС.

Сильный ветер, который достигал ночью 20 м/с, повредил слабо закрепленные конструкции, в том числе стенды и строительные леса. Также были повреждены пять автомобилей, повалено 41 дерево и ветер сорвал кровли с 16 зданий.

Как рассказали спасатели, за ночь со среды на четверг было совершено 67 выездов для ликвидации последствий непогоды.

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