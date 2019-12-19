Арестованной экс-главе одного из московских роддомов изменили меру пресечения

Московский Пресненский районный суд решил отправить экс-заведующую филиалом родительного дома №27 Марину Сармосян, ранее задержанную по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам, под домашний арест. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Как постановил орган власти, Сармосян пробудет под домашним арестом до 6 февраля 2020 года.

В отношении Сармосян возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно имеющимся данным, дело возбудили по заявлениям четырех потерпевших. Женщины утверждают, что им было отказано в проведении кесарева сечения, из-за чего новорожденные дети были травмированы при родах естественным путем. После этого руководство роддома №27 и заведующих всех отделений было решено уволить.

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