Граждане Украины теперь смогут въехать в Россию только по загранпаспортам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 марта 2020 года граждане страны смогут въехать в Россию только по загранпаспортам. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом на Украины с территории России украинцы могут вернуться при предоставлении внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Отмечается, что информация с загранпаспортов будет считаться специальными приборами.

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