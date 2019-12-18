МВД сформировало группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских

Министерство внутренних дел России создало в Главном управлении собственной безопасности (ГУ СБ) группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Согласно пресс-релизу, в структуре ГУ СБ МВД в 2019 году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков.

В МВД заявили, что одной из приоритетных направлений подразделений ГУ СБ является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников органов министерства, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.