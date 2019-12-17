Еще два региона приняли решение о выходном 31 декабря
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Администрация Республики Карелия решила перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря для работников государственных органов и учреждений. Об этом сообщает ТАСС.
Так, рабочими днями будут числиться 28, 30 декабря 2019 года, а выходными – 29, 31 декабря.
Кроме того, власти Курской области порекомендовали работодателям перенести работу в предпраздничный день на 28 декабря. Соответствующие распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт.
До этого более 14 регионов объявили выходным днем 31 декабря.
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