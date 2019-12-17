Десять мирных жителей погибли при взрыве мины в Афганистане

Минимум десять мирных жителей погибли в результате взрыва придорожной мины на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Три ребенка, две женщины и пять мужчины стали жертвами взрыва. Они направлялись на похоронную церемонию в провинцию Логар, заявил губернатор провинции Мухамед Халим Фидайи.

Информацию подтвердил представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими. Он возложил ответственность за произошедшее на Талибан (организация запрещена в России).

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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