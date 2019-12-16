Передачу телефонов в тюрьмы могут сделать уголовно наказуемой в России
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшем будущем передача мобильных телефонов в места лишения свободы может начать караться уголовным наказанием, передает РИА «Новости».
По словам депутата, в настоящее время такой проект закона с поправками уже подготовлен и его поддержали Верховный суд, ФСИН и профильные ведомства.
Известно, что поправки разработаны в Уголовный кодекс страны. Они позволят создать новый состав преступления в виде передачи сотовых в тюрьмы. На данный момент наказание за подобный проступок — это административное наказанием со штрафом в размере до пяти тысяч рублей, напомнил Хинштейн.
Он рассказал, что в российских тюрьмах по несколько раз вылавливали одних и тех же людей, которые пытались передать мобильные телефоны заключенным. Депутат считает, что бороться с этим можно только ужесточением наказания.
«В настоящий момент он [проект] находится на отзыве в правительстве», — заключил Хинштейн.
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