Алматы хотят переименовать в Казахстане
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В Казахстане обсуждается вопрос переименования столица Алматы. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».
Отмечается, что по инициативе Алматы хотят переименовать в Алма-Ата. С таким предложением выступил общественный деятель Олжас Сулейменов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал данное предложение.
«Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей», — добавил он.
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