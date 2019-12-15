Алматы хотят переименовать в Казахстане

В Казахстане обсуждается вопрос переименования столица Алматы. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Отмечается, что по инициативе Алматы хотят переименовать в Алма-Ата. С таким предложением выступил общественный деятель Олжас Сулейменов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал данное предложение.

«Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей», — добавил он.

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