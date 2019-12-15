19 декабря может стать самым теплым днем в Москве за все время метеонаблюдений

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря может стать самым теплым днем в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в четверг в столице ожидается от +3°C до +8°C.

«Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», — отметил метеоролог.

Он добавил, что такая погода характерна для третьей декады декабря. Тем самым, развитие погоды отстает на два месяца.

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