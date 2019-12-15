24 журналиста в мире были убиты при исполнении служебного долга в 2019 году

В 2019 году в мире при исполнении служебного долга были убиты 24 журналиста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на международный Комитет защиты журналистов (CPJ).

Отмечается, что эта цифра значительно снизилась за последние пять лет. Так, в 2014 году было убито 62 человека.

По словам директора правозащитного отдела комитета Кортни Радш, данный спад мог произойти благодаря активной кампании по защите прав журналистов и широкой огласке каждой трагедии.

На сайте комитета указывается, что большинство убитых в 2019 году пришлось на Сирию (семь человек). Затем идут Мексика (пять), Сомали и Ирак (по двое погибших).

Также на Украине, в Великобритании, на Филиппинах, в Нигерии, Ливии, Гондурасе, Гаити, Гане и Чаде погибло по одному журналисту.

Радш отметила, что Мексика остается лидером по количеству заказных убийств сотрудников СМИ.

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