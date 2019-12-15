Инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар в день рождения
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В Краснодаре инвалида-колясочника в его день рождения не пустили в караоке бар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что речь идет о чемпионе России по боксу среди людей с ограниченными возможностями.
По данным источника, мужчину не пустили в заведение, несмотря на то, что стол был заранее забронирован.
Кроме того, отмечается, что в поисках места для празднования дня рождения компания «обзвонила много караоке баров», однако везде было отказано из-за инвалидной коляски.
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