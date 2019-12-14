В Раде заявили, что дело Шеремета политизируют

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета политизируется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, «борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений» на Украине осуществляется по такому принципу: «поймали, показали, отпустили».

Парламентарий считает, что что это плохо

Как отметил, Юрчишин, политики очень часто злоупотребляют этим с целью пиара.

«Никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета — прим ред.) не было», — сказал Юрчишин.

Он добавил, что «политизацией» является сам факт проведения данной пресс-конференции и участия в ней главы МВД Украины Арсена Авакова, который раскрыл детали дела.

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.