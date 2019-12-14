Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ПЦУ Евстратия Зорю.

Согласно заявлению, религиозные организации «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ» прекратили существовать юридически.

По словам Зори, официально объявление прошло в Софии Киевской и было приурочено к первой годовщине создания ПЦУ.

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