Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в колледже в Одессе
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Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, работы завершены к 8.00, 14 декабря.
4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек.
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