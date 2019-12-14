Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в колледже в Одессе

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, работы завершены к 8.00, 14 декабря.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек.

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