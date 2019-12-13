Названа причина пожара на юге Москвы

Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС также сообщили, что ликвидированы очаги горения отдельных участков пожара.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129 произошло возгорание на площади 7 тысяч кв. м. В результате чего произошло обрушение конструкций на площади 300 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют более 120 человек личного состава, 42 единицы специальной техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

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