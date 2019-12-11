Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор «Первого Канала» Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию. Об этом сообщает New Yorker.

Так, в ноябре 2014 на «Первом канале» транслировались кадры со спутника, которые сняли предположительно западные спецслужбы и передали в Россию. На них якобы показывали пуск ракеты «воздух-воздух» по гражданскому самолету. В сюжете был намек, что это Boeing мог быть сбит украинским истребителем. Позже выяснилось, что предоставленное фото было фейком.

«Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно», — сказал Эрнст.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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