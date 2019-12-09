Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) в Новосибирске залил в автомобиль виски вместо жидкости для очищения стекол, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя. На видео мужчина шутит, что может себе это позволить.

По словам представителя регионального управления МВД, в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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