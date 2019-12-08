Россиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Уточняется, что неделя будет отличаться оттепелью и осадками.

«Преимущественно в виде мороси и слабого дождя», — подтвердили синоптики.

Похолодание наступит в ночь на среду. С приближением холодного атмосферного фронта температура опустится до нуля градусов, а дождь сменится снегом.

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