Пенсионеры в России вывели 18 млрд рублей через программу долгосрочных сбережений

Пенсионеры в России начали использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС) как срочный вклад и после софинансирования со стороны государства сняли со своих счетов в третьем квартале прошлого года 18 млрд руб. По этой причине Минфин намерен разрешить забирать деньги при таком сценарии только после 5 лет участия в программе, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Его цитирует «Российская газета».

Как уточняет газета, сейчас договор ПДС заключается на 15 лет, но женщины с возраста 55 лет и мужчины после 60 лет могут забрать деньги в любой момент. Софинансирование включает в себя выплаты от государства, которые участники получают в зависимости от дохода и суммы личных взносов. В течение 10 лет после заключения договора можно получать по 36 тыс. руб. ежегодно.

Чебесков отметил, что изменения программы не ухудшат ее условия, а обеспечат ее целесообразное использование: средства, выделяемые властями для софинансирования, должны способствовать долгосрочным сбережениям. Корректировки будут закреплены законодательно.

«К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать», — сказал заместитель министра.

Эксперты считают, что изменения программы могут уменьшить ее популярность у россиян пожилого возраста.

В российском обществе начали формироваться новые стандарты пенсионных ожиданий. Молодое поколение стало задумываться о том, что к выходу на пенсию нужно готовиться заранее, используя для этого актуальные инвестиционные инструменты. Этим объясняется рост популярности ПДС. Как работает накопительно-сберегательный продукт, запущенный для граждан при участии государства, и можно ли с его помощью получить доступ к средствам накопительной пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как самому обеспечить себе достойную пенсию.