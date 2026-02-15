В Саудовской Аравии обозначили условие участия в восстановлении Газы

МИД: Эр-Рияд рассмотрит участие в восстановлении Газы после установления мира

Саудовская Аравия рассмотрит возможность финансового участия в восстановлении сектора Газа после выполнения 20 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал бен Фархан в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

«До того, как принимать решение о выделении средств для восстановления сектора Газа, нужно, чтобы там по-настоящему наступил мир, чтобы было ясно, когда Израиль выведет войска, когда произойдет разоружение ХАМАС и будут выполнены 20 пунктов из плана Трампа», — сказал глава ведомства.

Бен Фархан добавил, что надеется на прояснение данных вопросов в ходе предстоящего заседания «Совета мира».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

