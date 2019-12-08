Украинцы вышли на Майдан на акцию протеста перед нормандским саммитом

На Украине накануне нормандского саммита проходят акции оппозиции в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что акция началась на площади Независимости. По данным организаторов, в ней участвуют около тысячи человек.

Уточняется, что протестующие выступают за то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отказался от любых компромиссов с Россией. В акции участвую три политические: «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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