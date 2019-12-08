Спасавший щенка губернатор района в Хакасии попал под машину

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал под машину, пытаясь спасти щенка. Об этом сообщается на сайте администрации.

Уточняется, что ночью в субботу, с 7 на 8 декабря, он увидел на дороге щенка, остановил машину и вышел, чтобы убрать животное с проезжей части. В этот момент двигающийся в попутном направлении автомобиль сбил его.

Отмечается, что Стряпков был госпитализирован с травмой головы и сотрясением. Врачи в настоящий момент оценивают его состояние как удовлетворительное.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. Водитель сбившего губернатора автомобиля находился в трезвом состоянии.