Трое подозреваемых в покушении на главу ингушского центра «Э» арестованы в Москве

Басманный суд Москвы арестовал еще троих подозреваемых в покушении на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По последней информации, по уголовному делу о покушении на Эльджаркиева были арестованы Закра Полонкоев, Алихан Белхороев и Али Картоев. Им предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера организованной преступной группировки, причастной к покушению на главу ингушского центра «Э».

2 ноября в Москве Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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