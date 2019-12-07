В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.

Отмечается, что, по результатам проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях. В ближайшее время оно будет направлено на согласование в прокуратуру области, после чего будет передано подозреваемым.

По словам Шайхета, в ходе дальнейшего расследования количество подозреваемых может увеличиться.

Ранее стало известно, что 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.

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