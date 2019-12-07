Арестована экс-замглавы администрации Щелково, признавшаяся в мошенничестве

Арестована бывший первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Московской области Наталья Тамбова, которая полностью признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, Тамбова была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию российского государства.

Он добавил, что женщина полностью раскаялась в содеянном и намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ранее Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова, по обвинению в получении взятки от подчиненной в 2017 году.

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