Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом

Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила видео с матом, на котором она отчитывает отсутствующих на работе строителей, передает «360» передал пресс-секретарь Иван Терехов.

Она пояснила, что видео было снято для личного чата, и она в нем никого не оскорбляет.

«Видео, действительно, снято мной. Кто-то из участников группы в WhаtsАрр поступил непорядочно — сделал личное публичным», — сказала Уваркина.

При этом она отметила, что видео возымело эффект и работа пошла активнее.

По ее словам, парк планируется отрыть 28 декабря.

Ранее представитель пресс-службы мэрии Иван Терехов пояснил, что запись предназначалась только для личного общения с рабочей группой.

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