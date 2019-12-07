Власти Липецка объяснили видео с матерящимся мэром города

В пресс-службе администрации Липецка объяснили появление видео, на котором мэр города Евгения Уваркина нецензурно отзывается о строителях, которых нет на рабочих местах, передает «Говорит Москва».

Запись сделала сама Уваркина: она пришла с проверкой проведения работ в парке, который должен быть готов 20 декабря и осталась недовольна проведением работ.

Представитель пресс-службы мэрии Иван Терехов пояснил, что запись предназначалась только для личного общения с рабочей группой.

«Кто-то из сотрудников, мы сейчас выясняем кто, слил его в сеть. Сегодня запланирована проверка этого парка. Мы увидим, подействовало это видео или нет», — сказал Терехов.