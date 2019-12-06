Чиновница из Ленобласти нецензурно призвала молодежь к труду

Чиновница из Ленобласти Александра Позднякова во время общения с молодежью призвала их е***ть, ведь никто другой, кроме них, ничего делать не будет. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что Позднякова является главой отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора в Ленинградской области.

Во время своего выступления на молодежном форуме она порассуждала о том, что необходимости постоянно работать, а не надеяться на окружающих. По ее мнению, человек должен сам все делать и не полагаться на других.

«Если вы не будете реально, попрошу за мою цензуру, е***ть…», — сказала Позднякова.

После этих слов в зале раздался звук «ууу», который заставил чиновницу засмущаться.