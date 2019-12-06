SSJ100 совершил вынужденную посадку во Внуково после вылета в Надым

Самолет SSJ100 вынужденно сел в аэропорту Внуково из-за технической проблемы в одном из двигателей, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы.

Как стало известно, воздушное судно вылетело в Надым, после чего ему пришлось вернуться в аэропорт.

По поступившей информации, причиной вынужденной посадки стало срабатывание датчика неисправности двигателя.

Сообщается, что всего на борту лайнера было 43 человека.

В данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

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