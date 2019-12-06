В Госдуме отказались от новогоднего корпоратива

Эксклюзив

В этом году депутаты Госдумы не будут устраивать новогодний корпоратив, сообщил «Газете.Ru» первый зампредседателя Комитета ГД по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Если бы готовился корпоратив, то у меня уже была бы информация об этом. Никаких плановых затрат на новогодние празднества в смете бюджета я не видел», – пояснил он.

Нилов напомнил, что и в прошлом году Госдума не устраивала корпоратив. По его словам, в этом году осенняя сессия закончится речью председателя ГД Вячеслава Володина, затем прозвучит гимн РФ, после чего депутаты за пределами зала заседаний смогут поздравить друг друга с праздником.

«Думаю, что депутаты выпьют по бокалу шампанского в коридоре и на этом все закончится. Напитки будут закуплены за счет депутатов – скорее всего каждая фракция сделает свой вклад», – сказал собеседник «Газеты.Ru».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил журналистам, что верхняя палата парламента также не будет устраивать корпоратива.