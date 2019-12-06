Задержан экс-глава Щелковского района Подмосковья из-за взятки в 6 млн рублей
Бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова задержали по подозрению в получении взятки в размере 6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.
По данным следствия, в 2017 году Валов получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 млн рублей. При этом половину суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей женщина дала чиновнику ради покровительства и продвижения по службе.
Валову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
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