Экс-депутата Госдумы приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов

Суд приговорил бывшего депутата Государственной думы, генерального директора ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» (ООО «РЭМЗ») Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным следствия, в период с 2014 по 2015 год Варшавский включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, что позволило ему уклониться от уплаты налога на прибыль организации на сумму более 490 млн рублей.

Отмечается, что экс-депутат был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Варшавский был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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