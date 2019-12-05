В деле о пожаре в одесском колледже появилась версия поджога

Причиной пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы мог стать умышленный поджог. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на начальника полиции Одесской области Олега Баха.

«Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», — сказал Бах.

По словам правоохранителя, возгорание началось на третьем этаже учебного заведения, в кабинете №9.

Отмечается, что в здании колледжа также находится 19 различных учреждений и организаций, среди них Институт морской биологии НАН Украины.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел 4 декабря. В результате происшествия погибла преподавательница учреждения, 29 человек пострадали, еще 13 пропали.

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