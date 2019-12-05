Более 10 школ Москвы эвакуировали после сообщений о минировании

Более 10 столичных школ 5 декабря получили анонимные сообщения с угрозами взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в целях безопасности сейчас эвакуированы более 10 тысяч школьников и учителей.

Ранее, 5 декабря, в Москве также эвакуировали семь судов после сообщений об угрозе взрыва. Здания покинули более 500 человек.

Волна «минирований» в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. 4 ноября неизвестные сообщали о минировании более чем 20 учебных заведений.

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