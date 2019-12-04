В результате пожара рухнула крыша одесского колледжа, госпитализирован 21 человек

В результате пожара рухнула крыша Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает издание «Думская».

«Рухнули остатки крыши», — говорится в сообщении.

Известно также, что в результате происшествия пострадал 21 человек, все они госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами. Среди них девять несовершеннолетних и пять пожарных.

Один пожарный и один учащийся находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что погибла преподавательница колледжа.

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