В Норвегии эвакуировали экипаж с загоревшегося российского траулера

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Рыбак на рыбоналивном сейнере-траулере возле острова Кунашир, 2018 год Рыбак на рыбоналивном сейнере-траулере возле острова Кунашир, 2018 год
Рыбак на рыбоналивном сейнере-траулере возле острова Кунашир, 2018 год
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Моряки с загоревшегося в Норвегии российского траулера были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца «Мурманрыбфлот 2».

Отмечается, что траулер загорелся на причале в Ботсфьорде в северной части страны.

По словам представителя компании, все четыре члена экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

Также он добавил, что пока есть информация только о задымлении судна, другие данные уточняются. Траулер готовился к выходу на рейс.