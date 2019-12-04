В Норвегии эвакуировали экипаж с загоревшегося российского траулера

Моряки с загоревшегося в Норвегии российского траулера были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца «Мурманрыбфлот 2».

Отмечается, что траулер загорелся на причале в Ботсфьорде в северной части страны.

По словам представителя компании, все четыре члена экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

Также он добавил, что пока есть информация только о задымлении судна, другие данные уточняются. Траулер готовился к выходу на рейс.