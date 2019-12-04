МЧС: спасательная операция на месте ЧП под Белгородом завершена
Спасательная операции на месте обрушения стены четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области, которое произошло 3 декабря из-за хлопка газа, завершена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
При этом сотрудник ведомства уточнила, что разбор завалов будет продолжен и ночью.
Как известно, до этого под завалами жилого здания в поселке Яковлево было найдено тело мужчины. Кроме того, в результате ЧП пострадали шесть человек.
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