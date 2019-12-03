Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа
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В суда, а также другие учреждения Москвы поступают анонимные сообщения о минировании. Об этом передает ТАСС.
Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы.
По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
Уточняется, что злоумышленники требуют перевести им биткоины, однако их сумма не уточняется.
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