Проезд в московском метро подорожает
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Билеты на одну поездку в столичном метро подорожают на 2 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
По новым правилам, разовая поездка по карте «Тройка» в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне «Центральная» составит 40 рублей, а билет «Единый» на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 февраля 2020 года.
При этом стоимость безлимитных билетов на все виды транспорта останется неизменной.
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