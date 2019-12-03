Задержан осужденный за растрату 2 млрд рублей экс-глава Минфина Ингушетии
В Северной Осетии задержали объявленного в розыск бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, осужденного на пять лет за растрату бюджетных средств в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как отмечается, 60-летний Цечоев был задержан утром 3 декабря и передан ингушским правоохранителям.
В настоящее время он находится в отделении полиции.
По данным следствия, Цечоев совместно с начальником отдела компенсационных выплат Вахой Берсановым с 2014 по 2017 год растратили субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступившие из бюджета России, на сумму более 2 млрд рублей.
30 ноября Магасский районный суд приговорил обоих чиновников к пяти годам колонии. Оба не явились на оглашение приговора.
Приговор первой инстанции не вступил в силу. Защита Цечоева подала жалобу на решение Магасского районного суда в Верховный суд Ингушетии.
Берсанов все еще находится в розыске.
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