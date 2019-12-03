Стали известны подробности психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян. Об этом информирует РИА «Новости».

По ее словам, две девушки в момент совершения убийства могли осознавать происходящее и руководить своими действиями.

Младшая же из сестер будет отправлена на принудительную терапию. Ее дело направлено в прокуратуру с постановлением о необходимости лечения.

Петренко подчеркнула, что следствие имеет достаточную доказательственную базу, чтобы считать расследование завершенным. В данный момент уголовное дело в отношении двух фигуранток направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 — им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

До этого стало известно, что адвокаты сестер Хачатурян не согласились с результатами следствия.