В Госдуме хотят проверить видео, на котором дочь пилота управляет самолетом

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что видеозапись, на которой дочь пилота управляет пассажирским самолетом, необходимо проверить. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Свинцова, видео должно быть направлено в транспортную прокуратуру для тщательного расследования.

Депутат подчеркнул, если факт допуска дочери пилота к управлению воздушным судном подтвердится, следует принять исчерпывающие меры.

При этом, по мнению Свинцова, пилота следует лишить права управления воздушным судном.

Ранее видеозапись того, как дочь пилота управляет самолетом, на борту которого находятся пассажиры, было опубликовано в сети. Отмечалось, что инцидент произошел в Краснодаре.

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