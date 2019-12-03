В Испании местный житель признался в убийстве россиянки

Полиция Каталонии задержала гражданина Испании за убийство россиянки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на каталонские правоохранительные органы Mossos deEscuadra.

Как отмечается, женщина была найдена в своем доме с признаками насильственной смерти в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона).

По подозрению в убийстве полиция задержала 44-летнего сожителя россиянки, когда он добровольно шел в сдаваться. Мужчина признал свою вину.

Власти Эль-Прат-де-Льобрегат объявили трехдневный траур. Вечером 2 декабря в городе прошла акция в память о жертве.

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