Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что еще одному ребенку 12 лет удалось сбежать, в настоящее время он находится в больнице.

Известно, что мужчина ранее был трижды судим, за кражу и причинение телесных повреждений.

38-летняя женщина работала в соцзащите.

Других подробностей не приводится.

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