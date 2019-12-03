Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
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В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Отмечается, что еще одному ребенку 12 лет удалось сбежать, в настоящее время он находится в больнице.
Известно, что мужчина ранее был трижды судим, за кражу и причинение телесных повреждений.
38-летняя женщина работала в соцзащите.
Других подробностей не приводится.
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