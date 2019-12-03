Жена и дочь арестованного в США Виктора Бута покинули страну

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, завершили свое пребывание в этой стране, передает РИА «Новости».

В российском генконсульстве заявили, что Алле Бут было оказано необходимое содействие посольством России в США и генеральным консульством России в Нью-Йорке.

В частности, диппредставительство организовало ее встречи с мужем.

В начале марта 2018 года в США приговоренный к 25 годам тюрьмы Бут, которого обвинили в планировании убийства американских граждан, рассказал о десятилетии, которое он провел в заключении. По его словам, больше всего его поддерживают любовь близких, любимых, друзей и Родина.